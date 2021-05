Die Looks im Glam-Style der Sechzigerjahre für sie & ihn ergänzen Meeresbrise und Sommerfeeling an der Côte d'Azur. Diesen Sommer sind Kleider und Accessoires im angesagten Stil der 1960er zu finden. Vom Bikini bis zur Basttasche oder zum Hemdblusenkleid, erinnert der Black&White-Style an Filmdiven wie Audrey Hepburn oder Sophia Loren. Feminine Kleider, Slingpumps, Panama und Polohemden feiern ein Comeback. Koffer packen und los geht`s.

SIE

Bast & Bikini