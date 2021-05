Für immer Urlaub wie der internationale Jetset

Alles, was Rang und Namen hatte, war in den Hochzeiten des Jetsets an der Côte d'Azur – ob in Nizza, Cannes, St. Tropez oder Monaco. Ist ja auch schön da, nur halt sehr überlaufen. Viel besucht, aber doch etwas ruhiger ist es in der Calanque. Der Küstenabschnitt zwischen Marseille und Cassis hat viele Klippen und klares Wasser. Atemberaubend ist der Nationalpark. Gutes Essen gibt es in Cassis. Dort spaziert man zwischen Zentrum und Hafen und macht vielleicht ein Päuschen ... Der Wein schmeckt, besonders der Rosé.