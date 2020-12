Ein Best-Of der aktuellen Freizeit

Geht es Ihnen auch so, dass Sie hin und wieder einfach davonfliegen wollen? Wie ein Vogel abheben und durch die Lüfte schwingen? Das Gefühl von Freiheit spüren? Derzeit haben wir mit Einschränkungen zu leben, die wir nicht gewohnt sind – die es jedoch braucht. In dieser Ausgabe aber nehmen wir Sie mit in luftige Höhen, ohne dass Sie dafür das Haus verlassen müssen. Wir sehen die Welt von oben auf beeindruckenden Fotografien, sprechen mit prominenten Piloten über die Faszination Fliegen und bewegen uns noch weiter rauf – in den Weltraum nämlich. Wir gehen dem Science-Fiction-Boom in Film und Serie auf den Grund und beamen uns auch in die Modewelt der Zukunft, futuristische Outfits inklusive. Alles in allem fliegen Sie in diesem Schwerpunkt mit uns durch außergewöhnliche Welten.

In so einer lebt auch Star-DJ David Guetta. Nur sehr selten gibt er große Interviews – uns ist es gelungen, mit ihm zu sprechen und dabei viel Persönliches über ihn zu erfahren. Wie es ihm in dieser Zeit ohne Clubbings geht, verrät er dabei genauso wie Gespräche mit seinen Kindern, die er ständig nach ihrer Meinung fragt. Die ihn dann aber hin und wieder ganz gerne aufziehen und sagen: „Papa, du bist alt, du verstehst das nicht mehr.“ Doch seien wir ehrlich, man ist doch nur so alt, wie man sich fühlt. Also seien Sie auch gerne wieder Kind und naschen Sie heimlich beim Backen der Haselnussbusserln – das Rezept dazu in der neuen Folge unserer „Marktgeschichten“!

Viel Lesevergnügen mit Ihrer neuen Ausgabe