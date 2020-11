Keksebacken mit Maddalena Hirschal

Premiere? Seufz.

Dementsprechend locker geht die Wienerin jetzt auch die mediale Back-Premiere mit uns an, als wir am nächsten Morgen auftauchen: der selbst geschrotete Leinsamen, die gemahlenen Mandeln, der Kokosblütenzucker ... alles da, alles vorbereitet, und wird von Hirschal mit geübter Hand vergnügt verarbeitet. Übrigens in der Küche ihrer Eltern, weil bei ihr gerade die Handwerker ihre Wohnung renovieren. Was es gibt? Wir hätten auch zu ihrer Spezialität – Rotweinkuchen! – nicht nein gesagt. Heute bezirzen aber, ebenfalls höchst empfehlenswert, vegane Bananen-Zimt-Kekse unsere Gaumen. Und versüßen uns ganz glutenfrei die Vorweihnachtszeit. Wobei, haben wir Premiere gesagt?

Ein Begriff, der bei Maddalena Hirschal dieser Tage öfter mit einem gewissen Seufzen einhergeht. Das hat zum einen noch mit dem Frühjahr zu tun: Ihre Regie-Arbeit für „Die Verliebten“ von Carlo Goldoni im Wiener Lustspielhaus musste aufgrund des Lockdowns auf nächstes Jahr verschoben werden. Zum anderen blühte ihr dieses Pech nun ein zweites Mal: Die für 4.12. vorgesehene Premiere des Stücks „Corinna & David“ im Wiener Metropoldi, in dem sie die Hauptrolle gibt, muss aus demselben Grund weiter seiner Aufführung harren.