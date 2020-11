Rezept der Woche: Geschmorte Feldhasenkeulen

ZUTATEN

für 4 Personen

Für das Ragout:

3 schwarze Pfefferkörner

2 Wacholderbeeren

1 TL Korianderkörner

4 Feldhasenkeulen

2 Karotten

½ Knolle Sellerie

2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

Etwas Sonnenblumenöl

Salz, Pfeffer

2 EL Tomatenmark

200 ml Rotwein

500 ml Wildfond (ev. aus dem Glas)

1 Dose passierte Tomaten (400 g)

1 Zweig Rosmarin

2 Zweige Thymian

Außerdem:

300 g Kohlsprossen

800 g Muschelnudeln

150 g Ricotta

1 Pfefferkörner, Wacholderbeeren und Koriandersamen in einer Pfanne leicht anrösten, dann in einem Mörser fein zermahlen. Die Hasenkeulen von den Knochen schneiden (auslösen) und in ca. 2 cm Stücke schneiden. Karotten und Sellerie schälen und in ca. 1 cm Stücke schneiden. Zwiebel und Knoblauch schälen und fein würfeln.

2 In einem großen Topf 4 EL Öl erhitzen. Das Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen und von allen Seiten kräftig anbraten (ev. in zwei Durchgängen), dann rausnehmen. Zwiebel, Knoblauch, Karotten und Sellerie mit etwas Öl im Topf anrösten. Tomatenmark dazugeben und mitrösten. In zwei Portionen mit Wein ablöschen, einkochen lassen.

3 Das Fleisch wieder dazugeben, mit Wildfond und den passierten Paradeisern bedecken. Kräuterstiele, je eine Prise Salz und Pfeffer und die gemörserten Wildgewürze unterrühren, für eine Stunde am Herd sanft köcheln lassen. Dann prüfen, ob das Fleisch weich ist, falls nicht, weitere 15 Minuten köcheln lassen.

4 Inzwischen die Kohlsprossen von den äußeren Blättern befreien, halbieren, in gesalzenem Wasser kochen. Die Nudeln nach Packungsanleitung kochen. Das Ragout abschmecken, Kräuterstiele entfernen. Die frisch gekochten Nudeln unterheben, noch 1 Minute mitkochen. Auf Tellern anrichten, Ricotta und Kohlsprossen darauf verteilen.

TIPP: Statt der Nudeln passen auch Erdäpfelknödel, Schupfnudeln, gebratene Polentaschnitten oder Kürbisgnocchi zum Wildhasenragout.

Aufwand: **

Zubereitungszeit: 2 1/2 Stunden

Preis: **

Kalorien: ca. 520 kcal/Person

"Fuchsteufels Wild" von Viktoria Fuchs, Südwest Verlag, 25,70 €, www.randomhouse.de