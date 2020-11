Rubey und Maurer: „Plötzlich hat der Christbaum gebrannt“

Weihnachten wie damals: ein Fest der Familie, auch für euch?

MAURER: Bei mir hat sich das als Kind so ritualisiert, dass wir zu Besuch bei meiner Oma waren. Die hat dann so lange für alle Verstorbenen gebetet, die ihr eingefallen sind, bis sie geweint hat – anschließend wurden Sandwiches serviert und meine Onkel haben gestritten.

RUBEY: Ich habe die Besuche bei Verwandten als Kind als sehr anstrengend empfunden. Gleichzeitig habe ich allerdings gewusst, dass auf diese Weise in kürzester Zeit relativ viel Taschengeld zusammenkommt. Und deshalb hab’ ich es dann unterm Strich eigentlich ganz gern gemacht.

Haben Sie abgesahnt?

RUBEY: Meistens gab es 10 bis 20 Schilling. Ganz selten sogar einen Fünfziger. Das war ziemlich super. Taschengeld habe ich, soweit ich mich erinnere, von den Eltern keines bekommen. Und wenn, dann wirklich sehr wenig. Bei diesen Verwandtschaftsbesuchen hingegen hatte ich die Möglichkeit, sehr schnell sehr viel abzustauben.

MAURER: Sehr bitter! Mich hat damals weniger das Geld beschäftigt, als das Christkind selbst es getan hat. Schon früh habe ich dahinter eine riesige Verschwörungstheorie gewittert: Eine riesige Anzahl an Menschen, die sich darauf geeinigt hat, etwas zu verheimlichen. Alle Erwachsenen waren darin verwickelt, den Kindern etwas einzureden, das gar nicht stimmt. Das hat meinen Zugang bis heute geprägt.

Sie waren schon früh ein Zweifler, ob es das Christkind überhaupt gibt?

MAURER: Ja, und später hat sich sogar enthüllt, dass das Christkind nicht einmal aus dem direkten Bibelstudium abzuleiten ist. Trotzdem haben alle jahrelang so getan, als gäbe es das Christkind. Ich ziehe da per Gedankensprung durchaus eine Parallele zur Geldtheorie: Geld funktioniert auch nur deswegen, weil alle dran glauben.

RUBEY: Ich habe meinen Eltern die Sache mit dem Christkind zwar nicht abgekauft – jedoch wollte ich daran glauben. Das ist ja das Schöne! Meine Mutter hat auf rührende Weise gut geschauspielert: Nachdem mein Vater zur Bescherung geläutet hat und ich endlich das Wohnzimmer betreten durfte, ist sie immer am Fenster gestanden und hat dem Christkind nachgewunken, das – wie’s der Zufall so will – gerade in diesem Moment zum Fenster rausgeflogen war ...

Ein Brennpunkt zu Weihnachten ist öfter auch die Küche. Wie wild geht es da bei euch am Heiligen Abend zu?

MAURER: Das hält sich bei uns in Grenzen, weil wir an den Feiertagen die Großeltern besuchen. Dort wird dann gegessen, was auf den Tisch kommt. Ich persönlich koche zwar gern. Ein spezifisches kulinarisches Weihnachtsritual habe ich allerdings nicht. Anders verhält sich das zu Ostern: Wenn ich da keinen Schinken im Brotteig serviert bekomme, dann bin ich angefressen ...

RUBEY: Gerne verrate ich an dieser Stelle, dass der Thomas ausgezeichnet kocht. Allerdings hinterlässt er die Küche in einem Zustand, dass man eigentlich alle Weihnachtsfeiertage benötigt, um sie danach zu putzen und sauber zu kriegen. Anbetracht seiner Kochkünste lohnt sich das allerdings, möchte ich betonen.