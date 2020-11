Ein Best-Of der aktuellen Freizeit

Er ist bekannt für ganz besondere Kreationen, von seinen Werken kann man den Blick kaum abwenden. Sie fesseln, faszinieren – und wir können manchmal gar nicht sagen, warum. Fotokünstler Christian Tagliavini gelingt es offenbar, in seinen Bildern mehrere Ebenen des Ausdrucks zu vereinen und Geschichten zu erzählen – wie es etwa Maler tun. Das Bild auf dem Cover dieser Ausgabe ist eines seiner neuesten Serie, die darf es exklusiv zeigen. Wie er zu diesen Inszenierungen kommt, haben wir ihm im Gespräch entlockt. Doch auch Schauspieler entdecken zunehmend ihre Liebe zur Kunst – mehr oder weniger erfolgreich. Ist das Kunst, oder kann das weg?

Zum Staunen kommt man auch in der Spanischen Hofreitschule. Dort ist derzeit kein Publikum erlaubt, aber mit uns sind Sie trotzdem dabei: Wir nehmen Sie nämlich mit auf eine Reise hinter die Kulissen, zeigen Orte, an die man sonst nicht gelangt und erzählen Geschichten, die man noch nicht kennt. Tauchen Sie mit uns ein in die Reportage.

Und weil es noch nicht genug des Aufsehens ist, sind wir auf den 16-jährigen Senkrechtstarter Chris Steger aufmerksam geworden – mit seiner Debüt-Single „Zefix“ eroberte er im Eiltempo die Charts, jetzt arbeitet er an seinem nächsten Coup. Wir haben mit ihm über seinen plötzlichen Erfolg gesprochen, seinen neuen Alltag zwischen Schule und Musik und wie er mit dem Ruhm umgeht.

Wir wünschen viel Lesevergnügen!