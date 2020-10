Ein Best-Of der aktuellen Freizeit

Gut Ding braucht manchmal Weile: Fast ein ganzes Jahr lang legte sich der Fotograf des Bilds auf unserem Titelblatt auf die Lauer, um so eine spektakuläre Aufnahme zu erschaffen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen – so haben wir einen Sibirischen Tiger in freier Wildbahn wohl noch nie gesehen. Wir zeigen außerdem weitere großartige Natur- und Tieraufnahmen von Fotografen aus aller Welt. Sie lassen uns staunen und entführen uns an exotische Plätze, ohne dass wir dafür außer Haus gehen.

Tierisch geht es auch weiter in dieser Ausgabe: Die Muppets sind wieder da und feiern ein Comeback als Streaming-Show. Freuen wir uns außerdem auf ein etwas anderes Martinigansl-Essen: Köche haben uns neue Kreationen verraten, Rezepte gibt’s mit dazu. Für alle, die nicht selbst kochen wollen, gibt’s im Kulinarik-Ressort Tipps für Lokale, wo es sich gut ganz klassisch „gansln“ lässt.

Apropos klassisch: Derzeit vertiefen wir uns auch in die gute, alte Wirtshauskultur und schreiben an der neuen Ausgabe des Tafelspitz – im Guide stellen wir die besten Gasthäuser vor, die man – unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen natürlich – besuchen kann, und küren die Top Ten jedes Bundeslands. Knapp 300 Lokale haben wir ausgewählt, darüber hinaus gibt es Storys über die Kulinarik in den Regionen von versierten Kulinarikautoren, Rezepte zum Nachkochen für zu Hause und ein Kapitel über Bier samt Verkostnotizen. Geballte Inspiration für alle Genussmenschen, ab 12. November in Trafiken und via Kurier-Club erhältlich!