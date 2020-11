Patricia Field und "Emily In Paris": Modisch top oder ein Flop?

Versteckte HommageInspiration fand sie dieses Mal im Fünfzigerjahre-Film „Ein Amerikaner in Paris“ sowie in der jungen Audrey Hepburn, die Hauptdarstellerin Lily Collins ähnelt. Und natürlich gibt es Referenzen an Miss Bradshaw: In der zweiten Folge trägt Emily einen schwarzen Tüllrock, so wie Sarah Jessica Parker im 2004 ausgestrahlten Finale von „Sex and the City“, das ebenfalls in Paris spielt. Ohrringe mit dem Schriftzug ihres Namens sollen an die legendäre „Carrie“-Halskette erinnern, die Field in ihrem Shop um 140 US-Dollar verkauft. Ob Emilys Accessoires auch einen Hype auslösen werden? Machen Sie sich selbst ein Bild beim freizeit-Style-Check.