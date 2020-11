Top und Flop: Die besten und schlimmsten Outfits in "Emily In Paris"

Starstylistin Patricia Field hat die Begabung, Outfits zusammenzustellen, die in Erinnerung bleiben. Ob sie sich positiv oder negativ ins Gedächtnis einbrennen, ist jedoch die Frage.

Verrückte Stilbrüche und kühne Kombinationen wirkten in „Sex and the City“ noch frisch und mutig, mehr als zwanzig Jahre danach mutet ihr spezieller Style-Mix oft albern und gewollt an.

Die besten Mode-Momente generiert die neue Netflix-Serie „Emily in Paris“, wenn auf monochrome und möglichst reduzierte Looks gesetzt wird.