Frischluft als Lebensgefühl: Was wir von den Norwegern lernen können

Friluftsliv, so Unstad, sei individuell verschieden, im Kern gehe es darum, in der freien Natur aktiv zu sein und diese zu erleben. Das kann körperlich anstrengend sein, wenn man einen Berg erklimmt, aber auch entspannend, wenn man irgendwo eine Hängematte aufspannt, um zu rasten. Nicht die sportliche Aktivität, sondern die Verbundenheit mit der Natur steht im Vordergrund. Das Konzept Friluftsliv wird in Norwegen vom Staat gefördert, außerdemkann es als Studienfach an zahlreichen Hochschulen, sogar bis zum Masterabschluss studiert werden. Immer wieder wird es auch als norwegisches Glücksgeheimnis bezeichnet; das Land belegt regelmäßig einen Spitzenplatz im World Happiness Report, dem Ranking der glücklichsten Länder der Welt.

Freiheitsgefühl

„Alleine in der Natur zu sein, gibt einem ein unbeschreibliches Gefühl von Freiheit“, sagt Unstad. Sie selbst unternimmt am liebsten mit ihren Kindern kleine Wandertouren oder geht mit ihnen fischen. Ganz unabhängig von den Temperaturen. Auch das ist wesentlicher Bestandteil von Friluftsliv. Schon im Kindergarten verbringen die norwegischen Kinder täglich so viel Zeit wie möglich im Freien, auch in der Schule ist das so. „Erst wenn es weniger als zehn Grad hat oder stürmisch ist, gibt es vielleicht Diskussionen darüber, ob das wirklich sein muss“, sagt Unstad und lacht.

An diese Wetterbeständigkeit musste sich ihr Mann Christoph, ein gebürtiger Österreicher, der seit vier Jahren in Norwegen lebt, erst gewöhnen. Heute überrascht es ihn nicht mehr, wenn Kollegen mit Langlauf-Skiern in die Arbeit „fahren“ und im Alltag hauptsächlich mit Funktionskleidung rumlaufen. Wenn er nach dem Wochenende ins Büro zurückkehrt, so erzählt er, wird vor allem darüber gesprochen, wer auf welchem Berg unterwegs war.

Outdoor trifft Zeitgeist

Auch wenn Friluftsliv seit Jahrhunderten prägend für die norwegische Kultur ist, sei die Tradition Veränderungen unterworfen, wie das Ehepaar beobachtet. Während die Leute früher einen Berg überquerten und die Skier anschnallten, um von A nach B zu kommen, „tun sie das heute immer mehr aus Spaß an der Sache“. „Friluftsliv wird zunehmend auch zu einem Lifestyle-Trend“, sagt Christoph. Das sei für ihn unter anderem daran erkennbar, dass bestimmte Outdoor-Marken für Bekleidung – auch bei Jüngeren – angesagt sind.

Apropos Lifestyle: Nordische Wohlfühlformeln wie „Hygge“ oder „Lagom“, die zu mehr Wohlbefinden und innerem Gleichgewicht führen sollen, haben in den vergangenen Jahren auch hier in Österreich an Bedeutung und Beliebtheit gewonnen. Ihre Spuren finden sich inzwischen von Inneneinrichtung bis hin zu Mode und Kulinarik in sämtlichen Lebensbereichen.