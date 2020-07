Ein Best-Of aus der aktuellen Freizeit

Es gibt Augenblicke, die verankern sich besonders tief in unserer Erinnerung. Da weiß man auch nach vielen Jahren noch, wonach es duftete, welche Musik im Hintergrund trällerte, wie sich die Temperatur anfühlte und wie aromatisch das Essen schmeckte. Wir speichern Details im Unterbewusstsein ab und verfallen immer ins Schwärmen, wenn uns diese später in einzelnen Situationen wieder begegnen.

Ich kann mich an ein paar solche Situationen des Glücks besonders gut erinnern: Der Spaziergang in Rovinj bergauf zur Kirche über aalglatte Pflastersteine. Das Konzert der Wiener Philarmoniker in Schönbrunn. Das Schwammerl-Suchen (und -Finden) in den dichten Wäldern des Landes, Hütten-Pause inklusive. Der kalte Februarabend in der Tapas-Bar mit schweren, spanischen Weißweinen. Oft kommen magische Momente scheinbar aus dem Nichts und erfüllen uns sofort voller Freude – wenn man denn darauf achtet. Es geht darum, die kleinen Dinge des Lebens genau so zu genießen, wie die großen. Das Einatmen des Lavendeldufts in der Südsteiermark gehört ab sofort ebenfalls zu meinen persönlichen Glücksmomenten. Ich nehme Sie mit nach Kitzeck und blicke mit Ihnen hinter die Kulissen der Manufaktur.

Und an welche Momente der Magie erinnern Sie sich besonders? Wenn Sie mögen, schreiben Sie mir. Und erleben wir gemeinsam die schönen Sommermonate, saugen wir die Augenblicke auf, speichern wir sie gedanklich ab mit möglichst vielen Details. Ich bin überzeugt: Genuss bringt uns Lebensfreude – aber nur, wenn man es auch zulässt.

Schönes Lesevergnügen mit Ihrer neuen Freizeit!