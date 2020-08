Sextoy-Designer: Dieser Mann weiß, was Frauen wollen

In puncto Liebesspielzeug ist also noch immer nicht alles erfunden?

Es gibt permanent neue Anforderungen. Um diese kennenzulernen, setzen wir uns mit unseren Zielgruppen auseinander, laden sie zu Interviews ein und fragen, was genau gefordert wird oder wo die Probleme sind. Wir wissen zum Beispiel jetzt, dass Lovetoys für Paare stark gefragt sind und der Bedarf wächst – in diese Richtung gehen wir verstärkt. Und wir arbeiten mit anderen Branchen zusammen, um zu schauen, was etwa in der Elektroindustrie, Motorenindustrie oder Autoindustrie passiert.

Autoindustrie? Interessant. Was hat die genau mit Sex zu tun?

Diese Firmen haben Denkwerkstätten und Innovationshubs, wo junge Leute Dinge entwickeln, von denen sie noch gar nicht konkret wissen, wie sie eines Tages eingesetzt werden könnten. Wie etwa verschiedene Möglichkeiten der Kommunikation oder Übertragung von Bewegung. Da geht es um Bedienbarkeit und um die Benutzeroberfläche von Autos, die hochkomplex ist, aber immer einfacher gestaltet wird. Das ist ein Schnittpunkt, der uns interessiert. Denn auch wir haben eine Benutzeroberfläche, sei es in der App oder an einem Toy, die wir intuitiv und funktional gestalten wollen. Hier gibt es Parallelen, wo man gemeinsam rumspinnt und sich etwas überlegt. Denken Sie zum Beispiel an das autonome Fahren als Zukunftsthema. Was passiert, wenn ein Paar acht Stunden in den Urlaub fährt und nicht mehr auf den Straßenverkehr achten muss? Warum nicht in dieser gewonnenen Zeit an Sex denken und dafür Sextoys mit ins Auto nehmen ... Hier überlegen wir, wie das funktionieren könnte und erarbeiten entsprechende Zukunftsszenarien.

Wie entsteht ein Sextoy genau – von der Idee bis zur Marktreife?

Da gibt es einerseits Design-Workshops, um neue Ideen zu kreieren oder aber wir wissen von Anfang an, worauf wir genau hinauswollen. Zum Beispiel einen kleinen Vibrator für ein bestimmtes Preissegment, aus einem bestimmten Material in einer bestimmten Farbe. Sobald wir wissen, wohin die Reise geht, fangen wir an zu skizzieren oder kleine Modelle zu schnitzen. Es folgen Ideen zu Form und Farbe. Im nächsten Schritt erstellen wir 3-D-Daten und drucken mit 3-D-Druckern erste Modelle. Jetzt haben wir ein dreidimensionales Objekt, das wir in die Hand nehmen und bewerten können. Im nächsten Schritt fragen wir andere Menschen, wie sie dieses Modell finden: Wie ist die Form, wie die Ergonomie, ist es zu groß, zu klein? Was wir dabei erfahren, optimiert das Produkt noch einmal. Schließlich fertigen wir eine Gießform an und gießen den Prototypen in Silikon. Jetzt kann das Produkt erstmals getestet werden. Wir optimieren das alles so lange, bis wir der Meinung sind, jetzt ist es perfekt. Erst dann geht es in die Herstellung und schließlich in den Verkauf. Das klingt alles relativ einfach, ist aber ein komplexer Prozess.