Ein Best-Of aus der aktuellen Freizeit

Allein der Gedanke an einen schönen Ort bewegt uns innerlich auf positive Art – das belegt nicht nur das eigene Empfinden, sondern zeigen auch eine Reihe von Untersuchungen. Gerade in diesem Sommer gehen wir also umso lieber auf Fantasiereise und träumen uns an unsere persönlichen Kraftorte. Ich habe ja neben den spanischen Inseln auch in der (Süd)-Steiermark mein persönliches Paradies gefunden. Und Sie? Viele von Ihnen haben mir zuletzt Fotos ihrer Traumorte gemailt, eine kleine Auswahl drucken wir in der Spalte rechts ab – hier reisen wir gemeinsam vom Kamptal über den Mondsee bis auf eine griechische Insel.

Apropos Insel: St. Barth ist bekannt als Lieblingsort für Prominente, Stars und Sternchen – wir finden: Das ist filmreif! In dieser Ausgabe nehmen wir Sie mit auf eine Tour mit purem Hollywood-Faktor. Fantasiereisen haben nämlich einen ganz großen Vorteil: Sie lassen uns einfach alles erleben. Wir sind mit dabei, ohne das Sofa oder die Sonnenliege zu verlassen. Also haben wir uns Leonardo DiCaprio an die Fersen geheftet und herausgefunden, dass eigentlich die Rockefellers dieses Paradies als Erste entdeckten. Glamourös wird es auch bei unserer Geschichte über den Mann nach Maß. Nein, keinen zusammengestoppelten Traummann der Fantasie – sondern der Boom zur individuellen Herrenmode. Darauf fliegen Männer nämlich mehr denn je, so mancher Schuster stellt aber nicht mehr als 300 Paar pro Jahr her. Viel Vergnügen beim Eintauchen und Abtauchen mit dieser sommerlichen!