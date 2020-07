Trend Maßkleidung: Welcher Mann will schon sein wie alle andern?

Ganz ehrlich: Wer will schon genau so sein wie alle anderen? Mann fährt ein Auto, das nicht jeder hat. Oder ein wirklich cooles Bike. Oder ein Vintage-Rennrad. Welches Tattoo ist auch eine schwierige Entscheidung, irgendwann entschließt man sich vielleicht für eines in Singhala-Zeichen, weil chinesische und japanische Weisheiten eh schon alle haben. Und dann soll sich ein Mann Kleider von der Stange kaufen. In zu kleinen Anzügen von Modeketten rumlaufen, die auch jeder drittklassige C-Promi oder Provinzpolitiker trägt? Auf dem Weg zur U-Bahn an mindestens sechs Typen vorbeigehen, die krampfhaft so tun als würden sie einen nicht sehen, weil sie exakt die gleiche Jacke anhaben? Sich mit Sneakers zufriedengeben die wirklich ALLE tragen?

Königliche Schuhe

Nicht mehr, meine Herren, diese finsteren Zeiten sind vorbei.