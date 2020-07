Prellenkirchen und seine Plederer

Und das kommt so: Der Spitzerberg ist wie gesagt kein richtiger Berg und spitz ist er auch nicht wirklich. Eher könnte man von einer lang gestreckten Bodenwelle sprechen. Sie liegt in einem Korridor zwischen Leithaberg (Alpen) und Hundsheimerbergen (Kleine Karpaten) und bildet so eine Barriere, an der die warme Strömung hochsteigt – der Wind pledert durch. Und als das Urmeer vor Millionen Jahren hier war, brandete es an dieses Riff. Das erklärt die Kalkschicht und den kreidigen, seidigen Abgang vom „Samt und Seide 2017“. Die Lagencuvée, ein Blaufränkisch, vereint Trauben von den Rieden am „Hügelrücken“: Roterd, Spitzer, Panzhölzer, Holzweingärten und Kranzen. Kostnotizen: Kletzenbrot, Kirschenkompott oder Minzweichseln und Bitterschokolade.