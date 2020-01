Ein Best-Of aus der aktuellen Freizeit

Immer dann, wenn es in den sozialen Netzwerken etwas langweilig wird, mischt eine neue Mitmach-Aktion die Feeds auf. Diesmal: die Dolly-Parton-Challenge, oder anders gesagt – eine Persönlichkeit in vier Bildern. Es geht um die Vielfalt des Stils: Nahbar auf Facebook, seriös auf LinkedIn, lebensfroh auf Instagram und verführerisch auf Tinder. Der ursprüngliche Post der US-Sängerin fand in Windeseile Tausende nachahmende User. Die einen finden es lustig, die anderen lächerlich. Fakt ist aber: Die Aktion spielt mit der Macht der Bilder und dem Image der Plattformen. Sie macht auch deutlich, wie unterschiedlich die Inszenierungen wirken, wie wandelbar ein und dieselbe Person ist. Das zeigt sich auch bei den Arbeiten des Starfotografen Kristian Schuller: Er setzt zahlreiche Stars und Top-Models in Szene, etwa Nadja Auermann vor einem pompösen Fallschirm – in der Dolly-Parton-Challenge passt das wohl in die Kategorie Instagram. Schullers Werke sind nun erstmals in Wien zu sehen, im exklusiven Interview verrät er uns, wie es hinter den Kulissen abläuft und auch, wer auf dem Bild mit Nadja Auermann noch mitwirkte – aber nicht sichtbar ist.

Besonders schöne Bilder kommen in dieser Ausgabe auch aus Hawaii – für alle, denen die faszinierende Inselwelt zu weit weg ist oder die aus Klimaschutzgründen nicht hinreisen möchten, haben wir die schönsten Eindrücke zum Träumen zusammengetragen. Denn: Die Insel Big Island vereint elf von insgesamt 13 Klimazonen dieser Welt, ein wahres Naturwunder!

Viel Lesefreude mit Ihrer neuen Ausgabe der Freizeit.