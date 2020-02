Naturwunder Hawaii: Wo Strand auf Schnee, Lava und Regenwald trifft

Die Vulkane sind es auch, die Big Island eine weitere Attraktion bescheren. Neben weißen gibt es auf der Insel grüne und schwarze Strände. Der ‚Punalu’u Black Sand Beach‘ befindet sich südlich des „Volcanoes National Parks“ und ist deshalb so sehenswert, weil nur ein 30-minütiger Fußmarsch von der Straße aus zum Ziel führt. Das nimmt der gemeine Tourist eher selten auf sich, der echte Reisende schon. „Da spazierst du am Strand und plötzlich pennt eine Meeresschildkröte neben der anderen in der Sonne“, erinnert sich der Echt-Reisende aus Österreich und legt ein auf dem Handy gespeichertes Beweisfoto vor. Zu sehen sind vier Meeresschildkröten, die Augen auf Halbmast gesenkt und den grünen Panzer in die Sonne streckend – so wie es Touristen in Kailua-Kona tun.