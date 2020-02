Cheerleader in Wien: "Wir! Sind! Die! Vikings!"

"Rah rah rah! Tiger Tiger Tiger! Sis sis sis! Boom Boom Boom! Ahhhh!“ Was, wie bitte?

So lautete der allererste Schlachtruf eines Cheerleaders. Er war laut. Und er war männlich. Denn ursprünglich war das Anfeuern einer Sportmannschaft keine Frage von glitzernden Pompons und schicken Trikots. Es war ein reiner Männerjob.

Bei den AFC Dacia Vienna Vikings gibt es auch männliche Cheerleader – im Coed (Mixed) Team. Aber wir sind hier bei „the real thing“, den Girls mit Grazie, wie zum Beispiel Jessica.

Die Wienerin ist seit Jahren Teil der Truppe mit dem speziellen Look. Was sie daran so begeistert? „Athletik, Turnen, die Akrobatik sowie der Teamspirit.“ Klingt gut. Und nach vollem Programm.

Flyer im Anflug

Drei Mal in der Woche wird geprobt. In den riesigen Turnsälen des Ballsportgymnasiums in der Erdbergstraße in Wien. Auch am Wochenende checken die 24 Mädels mit den Trainerinnen Jannine und Natalie in den langen Gängen des grauen Zweckbaues ein. Andere Teenies haben da wohl eher Shopping und Clubbing im Kopf. Jessica & Co. aber fahren auf etwas anderes ab.

„Wir! Sind! Die! Vikings!“, schallt es kämpferisch von der Pyramide, jener Figur, mit der sich Cheerleader am spektakulärsten in Szene setzen. Jessica steht mit beiden Beinen fest auf den Schultern ihrer Kolleginnen. Auch wenn die Mädchen dauerlächeln, spürt man: Das ist ein knochenharter Job.