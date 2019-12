Ein Best-Of aus der aktuellen Freizeit

"Ich glaube an das Gesetz der Anziehung", die sechsfache Boxweltmeisterin Nicole Wesner erzählte der Freizeit in einem lockeren, persönlichen Gespräch, wie sie aus der Not eine Tugend machte und nun als erste Ex-Dancing-Star vor einem Tanz-Turnier steht. Also, wenn sie was anpackt, dann richtig.