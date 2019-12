Die Renaissance des Furmint

Das war eine Schmuggelaktion über den Eisernen Vorhang. Als Ablenkungsmanöver kurbelte der Opa das Autofenster runter und spielte mit dem Hirtenblasinstrument Tárogató ein paar ungarische Volkslieder. 1984 brachte Robert Wenzel die ersten Edelreiser zurück ins Burgenland, erzählt sein Sohn Michael, dankbar über diese Aktion.

Die Geschichte schadet beim Vermarkten bestimmt nicht und die Sorte Furmint liegt dem Winzer am Herzen. Mittlerweile nimmt er schon 30 Prozent seiner Weingärten ein, ein Teil davon in altbewährter Stockkultur. Die Hauptrebsorte des Tokajer Weinbaugebietes in Ungarn war früher die klassische Sorte im Burgenland. Nach zehn Jahren russischer Besatzung hat man sich zum Westen hin orientiert, auch rebsortentechnisch. Furmint hat bei Wenzel in der „Diaspora“ gelebt. Denn ein paar einzelne Stöcke standen im Gemischten Satz.