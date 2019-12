Absolut unverfroren: Städte, Paläste und Orgeln - aus Eis!

Auch beim Spaziergang durch das weltgrößte Schneefestival in China, die „Ice and Snow World“ in Harbin, der über hohe Brücken und durch weite Paläste aus Eis führt, greift man gerne zum Handwärmer in der Manteltasche, wenn die winterliche Durchschnittstemperatur bei minus 16 Grad liegt. Über 12.000 Arbeiter schaffen jährlich eine künstliche Eiswelt aus 110.000 Kubikmetern Schnee, der zuvor mittels Schneemaschinen produziert wurde. In nur drei Wochen schnitzen die Schneebildhauer eisige Architekturwunder und mythische Sagengestalten aus riesigen Eisblöcken. In der Nacht werden die kunstvollen Brücken, Paläste und Türme, die bis zu 50 Meter hoch sind, mit farbigem LED-Licht beleuchtet. Und die Eis-Künstler müssen an echte Kälte gewöhnt sein. Denn bevor sie ihre Eissägen anwerfen, holen sie die bis zu einem Meter dicken Eisblöcke direkt aus dem zugefrorenen Songhua-Fluss, https://www.icefestivalharbin.com