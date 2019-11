Ein Best-Of aus der aktuellen Freizeit

Und unser Zug in die Langsamkeit beflügelt uns auch zu unserer nächsten Reportage. Still und leise hat sich Segelfliegen zu einem echten Höhenflug aufgemacht. Wir haben uns zu einem Lokalaugenschein auf dem Flugfeld Langenlebarn bei Tulln aufgemacht, bis hoch oben in der Luft in völliger Schwerelosigkeit.