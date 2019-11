Mona Lisa: Das Geheimnis des Lächelns

Peripheres Lächeln

Bei genauerer Betrachtung fiel Hutzler Folgendes auf: In den äußeren Bereichen des Mundes „sehen wir zum Beispiel nur grobe Helligkeitsübergänge, keine feinen Details. Und der Mund wurde so gemalt, dass ihr Lächeln nur genau in diesen graduellen Helligkeitsunterschieden steckt – eben in den Mundwinkeln.“

Überprüfen Sie es. Schauen Sie genau und Sie werden sehen – es stimmt tatsächlich. Gerade wenn man wirklich schauen möchte, ob die Dame lächelt, dann entgleitet einem die gute Laune dieser Person. Psychologe Hutzler: „Mona Lisa bewahrt ihr Geheimnis auch dann, wenn man ihr Lächeln erhascht.“

Die Büste der Schönen

Nicht weniger rätselhaft ist das Lächeln einer anderen berühmten Frauendarstellung. Die Büste der Pharaonengattin Nofretete lockt Jahr für Jahr rund eine Million Besucher nach Berlin ins Ägyptische Museum. Ihr Name ist dabei Programm. Denn übersetzt heißt Nofretete „Die Schöne ist gekommen“.

Mit ihren hohen Wangenknochen, der geraden Nase, den vollen Lippen und dem besonderen Lächeln gilt dieses mehr als 3.000 Jahre alte Abbild nach wie vor als Schönheitsideal. Und das wegen der leicht hervorstechenden Wangen, aber vor allem wegen eines Merkmals – dem Lächeln.