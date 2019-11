Ein Auge fürs Besondere: Fotograf Albert Watson

Aber der Mann, der Grafik-Design und Film am Royal College of Art in London studiert hat, ließ sich von der Modewelt nie vollends vereinnahmen. Genau so intensiv beschäftigt er sich fotografisch mit der Landschaft seiner schottischen Heimat, den Straßen von Las Vegas, Sanddünen der Sahara oder Baumwollpflückern in Benin. Genial sind auch seine Fotoserien mit Schimpansen. Und dann wieder: geniale Frauenbilder, wie das von Supermodel Christy Turlington unter einem Schleier.