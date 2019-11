Der letzte Blick

Es war sein Blick, der Peter Lindbergh zu einem so außergewöhnlichen Fotografen machte. Sein Blick auf das Wesen der Dinge, auf die Schönheit, die für ihn nie in der Perfektion bestand. Sein besonderer Blick auf Frauen, der 1989 am Strand von New York junge Fotomodelle zu Supermodels machte – gerade WEIL er sie ganz einfach Frauen sein ließ. „Er machte aus unseren Fehlern etwas Schönes, Einzigartiges“, twitterte eine traurige Cindy Crawford, als der deutsche Fotograf vor fast genau zwei Monaten starb.