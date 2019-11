Glitter Gossip: Design-Star Georges Hobeika kommt nach Wien

Dabei fing Hobeikas Modekarriere eigentlich schon in seiner Kinderstube an. Ein schönes Bild, wenn man sich vorstellt, wie er, als kleiner Bub, im heimeligen Wohnzimmer in einem Haus in den Bergen Libanons, seiner Mutter, einer Näherin, beim Arbeiten zusieht. Überall kostbare Stoffe, Zwirnspulen und das Klappern von Scheren. Immer umgeben von schönen Frauen, die nicht nur bei Hochzeiten elegante Kleider trugen wie es im Westen üblich ist. „Besonders gefiel mir, dass ich die Kleider der Kundinnen skizzieren und auch die Produktion überwachen durfte“, sagt Hobeika. „Die glamourösen Looks der Frauen inmitten der klaren Natur in den Bergen Libanons prägten mich sehr. Seitdem versuche ich diesen Spirit in jedes Kleid mit einzuarbeiten.“