Debbie Harry, Elton John & Prince: Die unbekannten Seiten der Musikstars

Die Punkerin

Als Kind trieb sich Debbie Harry im Wald herum. Später im Playboy-Club und im New Yorker Musikschuppen Max’s Kansas City. Die Frontfrau der New Wave-Band Blondie („Call Me“) brachte Glamour in eine Szene, für die Grau schon zu bunt war. Mit Iggy Pop und besonders David Bowie war sie eng befreundet. Ihre Karriere aber startete im Kirchenchor. „Zum Glück machte mir das Singen Spaß. So sehr, dass ich mit acht ein silbernes Kreuz für ,regelmäßige Anwesenheit’ bekam."

Debbie Harry: Face It. Heyne, 432 S., 25,70 €

Aber was ist es, das ein Talent erst zum Star macht? Ist es die richtige Stimme? Der steile Style? Sind es die Connections? Oder doch die strikte Befolgung des Credos „üben, üben, üben“?

Kommt drauf an. Bei dem vor drei Jahren verstorbenen Superstar Prince war es wie einst bei Mozart oder Beethoven der Vater, der die Karriere seines Sohnes „auf dem Gewissen“ hatte. Erst als Vorbild. Und dann als Lehrer. „Ich glaube, dass mein Vater mich Prince nannte, war irgendwie eine Spitze gegen meine Mutter. Ich stand für sie ein bisschen zu sehr auf Musik“, heißt es in den jetzt posthum erschienenen Memoiren des Ausnahmemusikers – „Prince, The Beautiful Ones, Die unvollendete Autobiografie“. Und weiter: „Das passte ihr nicht, weil ihre Ehe wegen der Musik kaputtging. Mein Vater nahm die Musik zu ernst.“

Der Ernsthafte

Sein Vater John Nelson stellte tagsüber Magnetregler für Hochöfen her, nachts trat er in Clubs als Jazzmusiker auf. Sohn Prince wollte mehr. Er wollte für und von der Musik leben – und nur von ihr.

Natürlich ein hehrer Traum. Aber wie nur wenige andere hat der kleine Mann aus Minneapolis, der musikalische Kleinode wie „When Doves Cry“, „Purple Rain“ oder „Little Red Corvette“ komponierte, ihn sich erfüllt.

Zu seinen Lebzeiten verkaufte der Multiinstrumentalist mehr als 100 Millionen Alben und wurde mit sieben Grammys, einem Oscar sowie einem Golden Globe ausgezeichnet. Wäre er nicht überraschend so früh verstorben, hätte Prince sicher noch viel zu erzählen gehabt. Die unvollendet gebliebene Autobiografie ist dennoch interessant. Sie erzählt Punkt für Punkt, wie ein Bub beschließt, ein Popstar zu werden.

Prince: The Beautiful Ones. Die unvollendete Autobiografie, Heyne, 304 S., 32,90 €