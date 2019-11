Pro & Contra: Klobige Winterstiefel - Musthave oder Fauxpas?

CONTRA

Ich dachte immer, Karottenhosen wären die größte modische Verirrung aller Zeiten gewesen. Die trug man in den 1980ern, jene Ära, in der ich wie Nena aussehen wollte und Blazer mit Schulterpolstern anzog, die mich wirken ließen wie Krystle Carrington aus der TV-Serie der "Der Denver-Clan". Ich fand das lässig, genauso wie die Tatsache, dass ich zu jedem Outfit urlustige Stulpen trug – sogar zu Kleidern. Aber gut, ich bin damals auch zu Aerobic-Videos von Jane Fonda herumgehüpft, in glitzernden Ganzkörperanzügen und habe meinem Freund eine schmale Lederkrawatte geschenkt (die er zu seiner Karottenhose trug).

Jetzt also Chunky Boots, die Schuh gewordene Karottenhose, im angesagtesten Chunky-Boot-Superbock-Schwarz. Was für ein Auftritt! Weil’s irgendwie mondän klingt, wenn eine sagen kann: Pfuh, ich bin seit voriger Woche Besitzerin dieser suprigen Chunky-Boots von Prada, geil. Ich denk mir da halt: Gäbe es nicht dieses Englisch, müsste die Gute irgendwas von "klobig" murmeln und sich von Freundinnen fragen lassen, warum jemand ein Vermögen in einen Klotz am Bein investiert.

Aber so. So ist man jetzt halt trendbewusste Chunkyboot-Trägerin – dicke Sohle, dicke Lippe. Zumal ja auch die Influencer darauf schwören – eine schreibt auf Instagram: Diese Chunky Chelsea Boots sind der vollvolle Knaller. Wie poetisch, wenn das nicht alle in der Sekunde inspiriert, ihre zarten Fesseln in dicke Dinger zu packen, Himmel, dann weiß ich auch nicht. Dazu Cargohose, und da ist er schon, der "coole, voluminöse Effekt." – Um ehrlich zu sein: Ich hab’s ja schon länger nicht mehr so mit dem Voluminösen. Auch was das Schuhwerk betrifft: Bequem und flach, sehr gerne – und das, obwohl Victoria Beckham mal wissen ließ: Ich kann mich in flachen Schuhen nicht konzentrieren. Hui! Und dennoch: Stiefel, die mich so aussehen lassen wie eine Legofigur: Nein, danke, auf dieses Mode-Statement verzichte ich sehr gerne.

Oh, da fällt mir ein: Ich hab noch diese orange-grünen Moonboots im Keller, in einer Kiste mit der Karottenhose. Aber das ist eine andere Geschichte.