Emily Ratajkowski: So werden Stiefel dieses Jahr gestylt

Eigentlich wurden in New York vor wenigen Tagen die neuen Kollektionen für die Frühjahr/Sommer 2020-Saison vorgestellt. Emily Ratajkowski holte einen der wichtigsten Trend bereits jetzt auf die Straßen des Big Apples.

Geschoppte Hose in Stiefeln mit hohem Schaft

Für einen Spaziergang mit ihrem Hund schlüpfte die 28-Jährige in ein schlichtes, weißes Tanktop und hochsitzende Jeans. Trotz derzeit noch milder Temperaturen in New York konnte es die Laufstegschönheit nicht erwarten, ihre Raulederstiefel hervorzuholen. Letztere sind heuer mit einem locker sitzenden Schaft versehen, in den die Hosenbeine gesteckt werden.