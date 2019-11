Von Affenthaler bis Zinfandel

Ein Vifzack muss man ja nicht sein, um zu erahnen, was hier einmal wuchs. Der Riedenname deutet es an: Am Buchertberg im steirischen Vulkanland stand einst ein Buchenwald. Heute wurzelt hier etwas anderes, aber geschichtlich interessant ist das trotzdem. Besitzer Gottfried Lamprecht spricht vom einzigen, wirklich ernst gemeinten Gemischten Satz in der ganzen Steiermark. „Es ist der Wein meiner Ahnen und der echte Terroir-Wein“, behauptet er. Die Mischung interpretiere nämlich den Boden, das Kleinklima und die Lage besser als jeder sortenreine Wein. Diese Ansicht gilt nicht nur als selten, sondern auch als provokant.