Buch der Woche: Sigrid Horn

Nach dem Dialekt meiner Gegend ist meine nächste Herzenssprache Spanisch. Daher versuche ich möglichst viele lateinamerikanische AutorInnen in ihrer Originalsprache zu lesen, Isabel Allende ist ganz vorne dabei. Das berühmte „Geisterhaus“ ist sehr zu empfehlen, aber richtig verlieren kann ich mich in „Eva Luna“: In einem fiktiven südamerikanischen Land macht ein Waisenmädchen in einer Welt des magischen Realismus ihren Weg. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Buch oder ob das Buch mich aufgefressen hat.

Das aktuelle Album der Liedermacherin: „I bleib do", Live-Auftritte ab 31. Juli

