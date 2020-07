Buch der Woche: Albert Hosp

Meine berufliche Lektüre umfasst oft anspruchsvolle Sachbücher; da bin ich im Privaten mit Romanen glücklich. Einem guten englischsprachigen Krimi kann ich kaum widerstehen. Ed McBain war einer der ganz Großen des Genres. Hier bringt er einen Orangen-Händler aus Florida nach New York und lässt ihn in einen unglaublichen Fall stolpern. Mit dabei: Chinesische Glückskekse, Manhattan zu Weihnachten, messerscharfer Humor und das vielleicht großartigste Zitat der letzten Szene aus „Some Like It Hot“.

