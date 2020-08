Buch der Woche: Thomas Wally

Nach dem Buch meines Lebens gefragt, kann die Antwort nur das im Original gelesene „The Restaurant at the End of the Universe“ heißen. Genaugenommen könnte die Antwort natürlich auch „The Hitchhiker's Guide to the Galaxy“ heißen, ist doch „The Restaurant at the End of the Universe“ nur der zweite Band dieser – logischerweise – fünfteiligen Trilogie. Vielleicht sind nicht alle Teile gleich gelungen, und ich habe auch nicht alle Bände zehnmal gelesen – aber auch im zweiten Teil findet sich, so wie in den anderen vier, Urkomischstes.

