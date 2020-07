Buch der Woche: Julian le Play

Seit ich mit „Ein ganzes Leben“ erstmals einen Roman von Robert Seethaler in der Hand hielt, bin ich bekennender Fan. In „Der Trafikant“ erzählt Seethaler von Franz Huchel, der 1937 von seiner Mutter nach Wien geschickt wird, um dort in der Trafik eines Bekannten sein erstes Geld zu verdienen. Während die junge Böhmin Anezka ihm den Kopf verdreht und der Stammkunde Sigmund Freud ihm diesen wieder einrenkt, beginnt der dunkle Nazi-Schleier sich über Wien zu legen. Trotzdem verliert Franz weder seine Fantasie noch seine Moral und Loyalität. Das Buch bleibt leichtfüßig und friedvoll. Bis heute habe ich die Verfilmung nicht gesehen, die Sprachbilder des Autors reichen für zehn Filme.

*Das neue auf einer Berghütte in Tirol produzierte Album „Tandem“ erscheint am 7. August, www.julianleplay.com

www.facebook.com/julianleplaymusic

Instagram @julianleplay