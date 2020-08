Buch der Woche: Alex Kristan

Obwohl ich das Buch meines Lebens vielleicht noch gar nicht gelesen habe, ist es zumindest in meinem bisherigen Leben dieses von Robert Pfaller. Es ist eine Allzweckwaffe gegen Vernunftbegabte und Moralapostel und der vom Mainstream verordneten Abkehr von der Lebensfreude zugunsten vermeintlicher Sicherheit. Für mich die Antithese zu dieser in Mode gekommenen Beleidigtenkultur und zeigt, dass es die emotionale Rendite ist, welche am Ende zählt. Besonders schön fand ich den Ansatz, dass ein Leben eher lebenswert sein muss, als lang.

