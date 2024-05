Ich hör' auf zu rauchen: Kuss-Trauma und der Geschmack des Aschenbechers

Haben sich andere Menschen bei mir auch so gefühlt? War das der Geruch, den Menschen, denen ich nahe war, mit mir in Verbindung gebracht haben?

Zum in mir aufsteigenden Ekel gesellt sich aber noch ein egozentrischer Gedanke, der die Situation nur schwer zu ertragen macht: "So hab ich früher gerochen?!" - "Früher" ist eine etwas übertriebene Zeitangabe und meint die Zeit bis vor gut zwei Monaten, als ich nach 15 Jahren aufgehört habe zu rauchen.

"Sabes como un cenicero"

Eine ernüchternde Erkenntnis, die mir unangenehme Erlebnisse ins Gedächtnis bringt. Es gibt Erinnerungen, die so unangenehmem sind, dass ich alleine beim Gedanken daran vor Scham zusammenzucke und erröte. Sachen, die mir so peinlich sind, dass ich laut aufstöhne und die Erinnerung daran wegzuatmen versuche. "Tief einatmen und denk an was anderes", sage ich mir dann immer.

Eine solche Erinnerung trage ich aus meinem vergangenen Raucherinnen-Leben mit. Um ehrlich zu sein, nicht nur eine - viele Erinnerungen treiben mir die Schamesröte ins Gesicht, manche sind gar nicht so alt - aber in diesem Moment musste ich an einen ganz speziellen Abend denken. Ich werde wieder rot, beginne tief zu atmen, aber die Erinnerung daran kommt mit jedem Ausatmen meines zu nahen Gegenübers penetranter zurück.

Außen. Nacht. Ich stand nachts vor einem Lokal mit jemandem, den ich zu dieser Zeit sehr gerne mochte. Einem Nicht-Raucher, den ich im Laufe des Abends öfter alleine sitzen ließ, weil ich rauchen wollte. Schlussendlich hat das Lokal geschlossen und wir standen (endlich) schmusend vor den schon dunklen Fensterläden. Nach dem Kuss wurde ich mit einem schwer zu deutendem Blick angeschaut. "Ja, bitte?", fragte ich den Küsser. "Sabes como un cenicero" (zu Deutsch: Du schmeckst wie ein Aschenbecher Anm.) Autsch. Das war's mit unserer Romanze. Sie war kurz und peinlich.