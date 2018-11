Söhne von rauchenden Männern haben 50 Prozent weniger Spermien

In Studien wurde das Rauchen von Müttern während der Schwangerschaft wiederholt mit einer reduzierten Spermienzahl bei männlichen Nachkommen in Verbindung gebracht. Nun hat ein Forscherteam an der Universität Lund in Schweden entdeckt, dass Männer, deren Väter zum Zeitpunkt der Schwangerschaft geraucht hatten, nur halb so viele Spermien hatten wie solche mit nichtrauchenden Vätern - unabhängig von der Nikotinexposition der Mutter.



Die Studie wurde an 104 schwedischen Männern im Alter zwischen 17 und 20 Jahren durchgeführt. Die Forscher berücksichtigten die Einstellung der Mutter gegenüber Nikotin, sozioökonomische Faktoren und ob die Söhne später selbst rauchten. Das Ergebnis: Männer mit rauchenden Vätern hatten eine um 41 Prozent niedrigere Spermienkonzentration und 51 Prozent weniger Sperma als Männer mit nichtrauchenden Vätern. Das konnte zum ersten Mal gezeigt werden.

Überraschendes Ergebnis

"Ich war sehr überrascht, dass unabhängig von der Nikotinbelastung der Mutter die Spermienzahl der Männer, deren Väter geraucht hatten, so viel niedriger war", sagt Jonatan Axelsson, Facharzt für Arbeits- und Umweltmedizin.



Die Forscher untersuchten, den Biomarker Cotinin im Blut der Männer. Nikotin wird im Körper zu Cotinin verstoffwechselt. Durch die Messung des Cotininspiegels kann man sehen, ob jemand selbst raucht oder ob er Passivrauchen ausgesetzt war. Viele frühere Studien haben gezeigt, dass es für den Fötus schädlich ist, wenn die Mutter raucht. In dieser Studie ist der Zusammenhang zwischen der Rauchgewohnheit des Vaters und der Spermienzahl des Sohnes ebenfalls deutlich.



Jonatan Axelsson kann nicht erklären, warum dies der Fall ist, und ist der Ansicht, dass mehr Forschung erforderlich ist, um die zugrunde liegenden Mechanismen zu verstehen. Auf der anderen Seite, so erklärt er, haben ähnliche Studien auch Verbindungen zwischen rauchenden Vätern und verschiedenen gesundheitlichen Folgen bei Kindern, wie etwa Missbildungen, gezeigt.