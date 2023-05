Produkttest: Mein erster Tag mit dem Thermomix

Jede:r hat doch diese eine Freundin, die total überzeugt ist: Der Thermomix ist eine absolute Wundermaschine, die in keinem Haushalt fehlen darf. Seit 1971 gibt es die legendäre Küchenmaschine, die seitdem schon jede Menge Updates erfahren hat. Die neueste Ausgabe ist der Thermomix TM6 - und auch er wird in meinem Freundeskreis bereits gehypt. Ich bin skeptisch, aber wage es trotzdem: Ich sage zu, die besagte Supermaschine für einen Tag zu testen.

Erste Schritte mit dem Thermomix

Als das Paket bei mir ankommt, bin ich wenig überrascht: Der Thermomix TM6 ist etwas größer als eine gewöhnliche Küchenmaschine und im Päckchen sind einige Aufsätze, der Kochtopf sowie der Spatel enthalten. Alles in allem ist es ein riesiges Paket - allerdings mit jeder Menge Utensilien, die ich zum Kochen brauchen werde.

Vorerst melde ich mich aber bei Cookidoo an - dem offiziellen Rezeptportal von Thermomix. Hier gibt es tausende Rezeptideen von der babyfreundlichen Butternusskürbissuppe bis hin zum Hähnchen in cremiger Pesto-Sauce mit Erbsenreis. E-Mail-Adresse angeben, Passwort eintippen, Bestätigungslink drücken et voilà: Schon habe ich ein Konto und lege eine Liste an. Hier füge ich mit einem Klick all jene Rezeptideen hinzu, die lecker klingen.