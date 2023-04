Tipp 2: Eingangsbereich täglich putzen

Die feinen Blütenstaubkörner sammeln sich nicht nur häufig an Jalousien oder auf Fensterbänken an, sondern haften auch an unserer Kleidung und an unseren Schuhen. So verwandelt sich der Eingangsbereich zum Allergieherd. Um zu vermeiden, dass sich die Pollen von dort aus in der ganzen Wohnung verteilen, sollten Sie die Kleidung möglichst gleich beim Hereinkommen ablegen sowie den Eingangsbereich täglich saugen und nass wischen. Nur keine Sorge: Mit einem Staubsauger mit Wischfunktion wie etwa dem Kobold VK7 Besserwischer geht das ohne großen Aufwand. Dieser ist für alle Hartböden geeignet, saugt und wischt in einem Arbeitsschritt und beseitigt somit Pollen und Staub im Handumdrehen.