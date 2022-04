Gesund putzen: So beseitigen Sie sogar Allergene

Hatschi! Der Frühling ist da und nach langen Wintermonaten zieht es uns endlich wieder nach draußen. Mit dem Frühling kommen aber auch die ersten Pollen und damit Niesen, Nasenjucken und Augenbrennen. Viele verziehen sich in den ersten schönen Wochen deshalb nach drinnen, doch auch hier sind Allergene zu finden. Sie kommen mit dem Lüften in den Wohnraum, haften aber auch an der Kleidung, die wir draußen tragen. Ein Frühjahrsputz kann hier helfen, aber auch eine Technik, die unterstützend wirkt.

DER ALLROUNDER

Der Kobold VB100 ist hier ein besonders zuvorkommender Helfer. Das multifunktionale Akku-Reinigungssystem von Vorwerk verfügt über zahlreiche Aufsätze für unterschiedliche Oberflächen und Materialien. Mit nur einem Gerät lassen sich sämtliche Bereiche des Wohnens gründlich reinigen– und das ganz ohne Kabel. Mit Hilfe des leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus saugt der Kobold VB100 zuverlässig Staub und Schmutz auf, egal ob von Holzböden, Teppichen oder aus Matratzen. Die speziellen, TÜV-geprüften Filterbeutel des Akku-Reinigers schließen Hausstaub, Tierhaare und Allergene sicher ein und verbessern das Raumklima für Allergiker und empfindliche Personen erheblich.