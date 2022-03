Neue Studie: Übernehmen Frauen noch immer den Großteil der Hausarbeit?

Das Unternehmen Vorwerk und das Meinungsforschungsinstitut TQS wollten es genau wissen: Wer macht was im Haushalt, wie sehen die Erwartungen an die Partnerin oder den Partner aus und welche Themen führen hin und wieder zur kleinen Beziehungskrise? Wir haben die Ergebnisse der repräsentativen Studie, in der 500 ÖsterreicherInnen in verschiedengeschlechtlichen Beziehungen zu ihrem Alltag befragt wurden, zusammengefasst.

Ungleichheit macht unglücklich

Putzen, kochen, die Kinder in den Kindergarten bringen: Bei den meisten Arbeiten im Haushalt liegt die Hauptverantwortung bei den Frauen. So geben 82 % der Frauen an, sich um die Wäsche zu kümmern (Männer: lediglich 16 %), 77 % zu bügeln (14 % der Männer) und 73 % ausschließlich oder häufiger zu putzen (Männer: 12 %).

Lediglich kleine Reparaturen (77 %) und die Autoreinigung (67 %) fallen vorwiegend in den Aufgabenbereich der Männer. Kurz zusammengefasst: Der Hauptteil der Hausarbeit bleibt also immer noch bei den Frauen hängen. Kein Wunder, dass sich 77 % der befragten Damen wünschen, dass der Partner mehr Aufgaben übernimmt. Die Folge: Frauen sind oft unzufrieden, weil ihnen Zeit für sich selbst fehlt.