Auto putzen: So schnell haben Sie Sitze & Co. noch nie sauber bekommen

Unser Tipp: Probieren Sie Polsterbürsten mit gegenläufig rotierenden Bürsten aus, beispielsweise die PB7 Elektro-Polsterbürste. Der Schmutz, der meistens tief sitzt, wird so zuerst gelöst, damit Sie ihn dann einwandfrei aufsaugen können. Ihnen sind Ihre Ledersitze heilig? Auch hier müssen Sie sich keine Sorgen machen: Das integrierte Schutzgitter beugt Schäden an empfindlichen Materialien wie Bezügen aus Leder oder Velours vor. Und auch jene Verschmutzungen, die sich zusätzlich in den Rillen der Sitze sammeln, werden aufgespürt: Die Polsterbürste kann hierfür einfach den Reinigungsmodus per Schieberegler wechseln und reinigt mit ihrer „Nase“ alle Nahtbereiche und Faltenwürfe der Autopolster so gründlich, wie Sie es sich schon immer gewünscht haben.