Was wurden sie nicht gehyped. Die Großraumbüros. Die neue Form des Arbeitens. Endlich miteinander. Kommunikativ und die Kreativität fördernd. Doch schon vor der Pandemie hatte sich ein kleiner Trend abgezeichnet, der das klassische Großraumbüro nicht mehr so ganz in den Vordergrund rückte.

Experte sagte Ende der Großraumbüros vorher

Intelligente Kombinationen aus Zellen und Begegnungszonen waren gerade im Aufkeimen, als das Virus jegliches Büroleben zum Erliegen brachte. Und seither ist so oder so alles anders.

Experten wie etwa Walter Hugentobler, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin in Wien, sprach sich schon während der ersten Corona-Welle im Kurier für die Rückkehr zu kleineren Büroeinheiten aus. „Wenn wir den Ausbreitungsweg von Viren berücksichtigen, spricht vieles dafür, den Trend zu Großraumbüros zu hinterfragen“, sagt der Mann, der sich in seiner Forschung mit den Auswirkungen des Innenraumklimas auf die Gesundheit beschäftigt. „Wir sollten zurückkehren zu kleineren Büroeinheiten, die idealerweise auch getrennt belüftet werden können.“