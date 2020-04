Das Ende der Großraumbüros?

In den vergangenen vier Wochen waren die meisten Büros in Österreich verwaist. Mitarbeiter arbeiteten großteils aus dem Homeoffice und isolierten sich selbst, um andere zu schützen. Geradezu gebetsmühlenartig wurde es über Wochen gepredigt: „Abstand halten.“

Nun gibt es Pläne, die Wirtschaft langsam wieder hochzufahren, Arbeitnehmer auch wieder in die Büros zu lassen. Doch wie hält man weiterhin das Prinzip „Abstand“ in modernen Großraumbüros? Wie hält man eineinhalb Meter Distanz, wo miteinander gearbeitet wird?

Tröpfchenübertragung

Was die meisten mittlerweile wissen, ist, dass Covid-19 über Tröpfchen übertragen wird. Diese gelangen beim Reden, lauten Rufen, Niesen oder Husten in die Luft – bei einem kräftigen Huster legen sie sogar bis zu sechs Meter zurück. Die offene moderne Bürolandschaft, die als der große Trend der vergangenen Jahre gilt, wird damit zu einer riskanten Arbeitsumgebung.

So vielversprechend das Konzeptder offenen Büros für viele Firmen auch sein mag – allzu oft hakt es an der richtigen Umsetzung. Wie Studien belegen, sind häufig genannte Beeinträchtigungen im Großraumbüro unter anderem Lärm, gefolgt von trockener oder schlechter Luft, Problemen mit der Temperatur und ungenügendes Licht.

Mehr Krankenstände

„Krankenstände sind in Großraumbüros auch nachweislich höher als in Einzelbüros, unter anderem weil die Ansteckungsgefahr höher ist“, betont Heinz Fuchsig, Baubiologe und Arbeitsmediziner.

In geschlossenen Räumen, die chronisch schlecht belüftet sind, haben Krankheitserreger zudem ein leichtes Spiel – vor allem, weil die offenen Bürowelten es Viren noch einfacher machen, belegen Studien.

Gute Belüftung wichtig

Zwar können physische Barrieren, wie etwa höherer Sichtschutz, Trennwände oder Regale eine Ansteckung mit Viren erschweren. Verhindern kann man sie so aber nicht.

Einen größeren Effekt hat laut Heinz Burgmann, Infektiologe an der Medizinischen Universität Wien, eine gute Belüftung. „Die Luftzirkulation verdünnt die Menge an Viren in der Luft und damit auch die Wahrscheinlichkeit einer Infektion.“

Trendende?

„Wenn wir den Ausbreitungsweg von Viren berücksichtigen, spricht vieles dafür, den Trend zum Großraumbüro zu hinterfragen“, sagt Walter Hugentobler, der sich in seiner Forschung mit den Auswirkungen des Innenraumklimas auf die Gesundheit beschäftigt.