Auch in Belfast geht es um Neues, das urbanes Leben schöner macht: Das lang verwaiste City-Ufer soll zum lebenswerten Hotspot werden. Dem sollte nichts im Wege stehen. Denn die renommierten Dänen wissen, was zukunftsorientierte, nachhaltige Stadterneuerung braucht.

Dänische Expertise

Dies beweisen sie aktuell auch mit aufsehenerregenden Projekten in Polen und den USA: Danzigs Kaiserliche Werft wird nach ihrem Masterplan revitalisiert. Und Henning Larsens Anteil an San Franciscos neuem „Mission Rock“-Quartier verspricht, der „City by the Bay“ ein stimmiges Highlight hinzuzufügen. So, wie „105 Victoria Street“ dem quirligen Zentrum der britischen Metropole. Deren Bewohnern wird ein Quäntchen dänisch-entspannten „Hygge“-Feelings vermutlich viel Freude machen.

Text: Elisabeth Schneyder Bilder: Henning Larsen