Und so lautete die Anweisung an das Projektteam, eine „anregende Umgebung zu schaffen, die sich durch Flexibilität und Reaktionsfähigkeit auf wechselnde Arbeitsmuster auszeichnet.“ Eine, die niemandem das Gefühl vermittelt, in einem ewigen Hamsterrad festzustecken. Durch genau diese Erstentscheidung wurde im Grunde auf überraschendem Weg der Grundstein zum nachhaltigen Büro gelegt.

Nachhaltigkeit folgt dem Design

Denn: Das aus dieser Vision abgeleitete Design nutzt schon einmal von sich aus das milde lokale Klima, um nahtlose Übergänge zwischen Innen- und Außenräumen zu schaffen. Es versucht also auf möglichst natürlichem Weg ein ideales Raumgefühl in allen Bereichen zu generieren. Allein dadurch wird schon einmal der sonst gängige Energieaufwand – etwa durch zu viel Heizen oder Kühlen – reduziert.

Weniger Energie dank mehr Grün

Zudem sieht der Entwurf des 15.000 m² großen Objekts einen mit Pflanzen intensiv begrünten Innenhof vor. Dieser soll als „Grünes Herz“ von Castellana 69 die Natur in den Mittelpunkt des Arbeitsplatzes und der Stadt rücken. Selbst die Wände sind in der Vision der Architekten Großteils begrünt. Auch diese Maßnahme ist eine, die doppelte Auswirkungen haben wird: In den heißen Sommermonaten freuen sich die Angestellten, dass sie Schatten vorfinden. Und: Das Objekt selbst heizt sich nicht so intensiv auf, weshalb auch hier weniger Energie für Klimaanlagen aufgewendet werden muss.