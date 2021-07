Ganzheitlich ist ein Begriff, der fast schon so inflationär Verwendung findet wie nachhaltig. Keine Frage, die beiden Bezeichnungen beschreiben wesentliche universale Zusammenhänge. Doch oft genug steckt eben mehr Hülle als Inhalt dahinter.

Nicht so bei LAN, dem Local Architecture Network in Paris. Für das neue Bürogebäude an der Adresse 47 Rue Popincourt im hippen 11. Arrondissement lag der Fokus vor allem darauf: „Das Ziel dieses Projekts ist eine Veränderung in der Praxis unserer Agentur. Angefangen bei den Räumlichkeiten bis hin zur Modernisierung der Arbeits- und Gestaltungsmittel.“

Google und die Kaffeemaschine

An welch kleinen Raffinessen dafür gearbeitet wurde, zeigt allein schon ein Detail zur Förderung der Interaktionen unter den Mitarbeitern. So misst etwa ein eigenes Tool die Warteschlange vor der Kaffeemaschine, um dort die Begegnungen der Belegschaft zu maximieren.

Dabei handelt es sich um ein komplexes Patent von Google, das auch Coffee-Shops einsetzen, um die potentiellen Wartezeiten von Kunden zu erfassen.