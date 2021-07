Die Schönthaler OHG hat im Schweizer Ferienort Flims eine „Hanfbar” gebaut, das „Café Lieto”. Daneben errichtet das Unternehmen aktuell in der Schweiz ein Neubau-Mehrfamilienhaus in Zürich, in Deutschland (Berlin) ein Mehrfamilien Gästehaus und in Luxemburg gleich vier Mehrfamilienhäuser mit Hanfziegeln.

Ausgeliefert wird hauptsächlich in Europa, aber es sei auch schon Mal ein Container nach China gegangen, berichtet Schönthaler. „Letztes Jahr haben wir rund 50 Sattelzüge auf die Reise geschickt, heuer wird sich diese Anzahl in etwa verdoppeln”.