Der schraubenfreie Pavillon

Feinsinnig in der Konzeption

Kengo Kuma gilt in der Architekturwelt als Ikone. In seinen einfühlsamen Konzeptionen schafft er eine behutsame Balance zwischen Tradition und Gegenwart.Für das Museum von Hans Christian Anderson im dänischen Odensen inszenierte Kuma ein künstlerisches Gesamterlebnis, das die literarische Welt des Märchenerzählers um eine architektonische Dimension erweitert.

Diese Feinsinnigkeit zieht sich wie ein roter Faden durch Kumas Arbeit. Mit seinem Architekturbüro Kengo Kuma Associates realisierte er zahlreiche internationale Projekte. Diese weisen oft Referenzen an die historische japanische Architektur auf und setzen traditionelle Elemente in den Kontext des 21. Jahrhunderts. Die National Gallery of Victoria schreibt über den Architekten: „Sein Design-Zugang stärkt die Rolle und die Bedeutung von natürlichem Licht und Materialien in der zeitgenössischen Architektur.“

"Ich denke, meine Architektur bildet eine Art von Rahmen für die Natur. Damit können wir die Natur tiefer und inniger erleben", beschreibt Kuma selbst seinen Zugang zur Architektur.

Text: Gertraud Gerst Fotos: Tom Ross, Kengo Kuma, Geoff Nees